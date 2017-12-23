熱帶風暴強襲菲南滅村 近90死、數十人失蹤

菲律賓中南部近日飽受熱帶風暴「天秤」侵襲。根據最新消息指出，目前已知近90人死亡，數十人失蹤。（法新社）

2017-12-23 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部昨遇熱帶風暴「天秤」（tropical storm Tembin）侵襲。根據最新消息指出，目前已知近90人死亡，數十人失蹤，且傷亡可能持續攀升。

綜合媒體報導，菲國官員當地時間今表示，豪雨造成的洪水與土石流，導致近90人死亡，傷亡人數急速上升，其中主要來自於民答那峨島（island of Mindanao）南部，包括圖博鎮（Tubod）、薩爾瓦多鎮（El Salvador）、穆奈鎮（Munai）、錫布科鎮（Sibuco），與沙魯格鎮（Salug）等。

報導指出，菲國當局已緊急派出軍警、民間志工，利用鏟子挖掘泥土、出動救生艇，協助搜尋生還者、清理環境等，但因當地通訊、電力全斷，增添搜救困難度。警方表示，「滂沱水勢來得又快又急，大部份的房屋全被沖垮，還有村莊被滅了」。

當地氣象局指出，此波熱帶風暴夾帶時速高達80公里的強風，目前正已時速20公里西移，預計今天中午出海，菲國週一（聖誕節）前會脫離影響範圍。

據悉，菲國平均每年會遇上20個颱風，造成生命財產上的損失，上週中部就有近50人不幸喪生，但擁有2000萬人口的民答那峨島向來很少被波及，這次碰上嚴重災難，十分罕見。