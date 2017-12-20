環保人士容易接受？「貓熊便便」衛生紙 1盒近200元

都江堰、臥龍和碧峰峽3大貓熊基地的貓熊食物殘渣、貓熊糞便都將被回收利用，用來生產衛生紙、紙手帕等。（法新社）

2017-12-20 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國視大貓熊為國寶，連貓熊便便也不浪費！四川一家造紙公司從貓熊基地回收糞便後，通過數個步驟提煉出植物纖維，最後生産出貓熊便便衛生紙，由於生產成本不低，一盒衛生紙售價要人民幣43元（約新台幣195元）。

《成都日報》報導，中國大貓熊保護研究中心近日與四川的鳳生紙業簽訂合作協議，未來都江堰、臥龍和碧峰峽3大貓熊基地的貓熊食物殘渣、貓熊糞便都將被回收利用，用來生產衛生紙、紙手帕等。

研究中心科研動管部的負責人黃炎表示，成年貓熊每天吃下12至15公斤竹子，消化後變成超過10公斤的糞便，被稱為「青團」，便便稍乾後可看見成分就是細碎的竹節；貓熊也不會吃完投食的竹子，每隻貓熊一天約生產50公斤竹子殘渣。

黃炎說，這些糞便和竹子殘渣，會在工作人員清理圈舍時，當作垃圾清掃，部分用來堆肥，「會造成一定程度的污染，我們處理起來也比較費事。」若用來造紙則會減少不少麻煩。

鳳生紙業董事長楊朝林也說，竹子造紙的其中一個步驟是堆積材料、降解果糖、獲取竹纖維，「現在，這一步貓熊在消化過程中就幫我們完成了，貓熊糞便中剩下的纖維就可以被提取出來。」

鳳生紙業也表示，貓熊便便衛生紙共有60道生產工序，經過了洗選、蒸煮後，最後是醫用氧氣高溫消毒，出廠前也會進行細菌檢測，「確保符合國家安全標準」；由於售價不低，「可能環保理念較強的人士更易接受。」

中國視大貓熊為國寶，連貓熊便便也不浪費！（法新社）