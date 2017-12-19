東京超萌貓熊寶寶「香香」亮相 日本人請假趕來看

日本上野動物園的貓熊寶寶「香香」，今（19）日首度公開亮相，在日本掀起話題。（美聯社）

2017-12-19 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本上野動物園的貓熊寶寶「香香」出生半年，今（19）日首度公開亮相，在日本掀起話題。這是時隔29年再次有上野出生的貓熊現身，甚至有遊客為牠特地請假，就為了一睹超萌的「香香」。

綜合外媒報導，今年6月出生的「香香」是第3隻在上野動物園出生的貓熊寶寶，週二與媽媽「真真」一同公開亮相，不時開心地玩耍、攀爬木樁，有時還與「真真」嬉戲、吸食母乳，讓參觀遊客驚呼不已，「好可愛」、「看上去軟綿綿」，「能親眼看見太高興了」。

千葉縣一名45歲男性上班族為了看「香香」請了半天假趕過來，他說：「香香爬上了樹頂，回頭向我們參觀區看了過來，太可愛了。」另一名抱著6個月大兒子前來的媽媽說：「香香與兒子生日就差2週，一直比較他們兩個的體重，關心他們的成長過程。」

上野動物園為避免對貓熊母女造成負擔及園內混亂，到明年1月底，參觀遊客採用抽籤方式決定，「香香」將每天亮相2個半小時。週二約有1400人中選，約20人為一組的遊客可在貓熊館停留約5分鐘。

動物園副園長渡部浩文表示：「終於平穩地迎來了這一天。香香也很放鬆，將關注其狀態考慮是否延長參觀時間。」園方週二起還開始對貓熊館進行網路直播。

今年6月出生的「香香」是第3隻在上野動物園出生的貓熊寶寶。（美聯社）

「香香」不時與媽媽「真真」嬉戲、吸食母乳，讓參觀遊客驚呼不已。（法新社）

千葉縣45歲男性上班族為了看「香香」請了半天假趕過來，「香香爬上了樹頂，回頭向我們參觀區看了過來，太可愛了」。（美聯社）

貓熊寶寶「香香」首度公開亮相，吸引不少遊客前來，6個月大的孩子也被母親打扮成效貓熊。（美聯社）