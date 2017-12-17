德國司機「重量級」遺產 120萬個舊硬幣讓銀行員算了半年

一名德國銀行職員利用下班時間，花上半年時間數完120萬個舊制馬克硬幣。示意照。（翻攝Deutsche Welle）

2017-12-17 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕德國1名卡車司機死後留下龐大的遺產，家人發現這些遺產是德國舊制馬克硬幣（Deutsche Mark），且數量高達120萬個，1名德國銀行行員花半年時間統計、分類完這些價值8000歐元（約28萬元新台幣）的馬克硬幣，讓遺產如願交到家人手上。

據《德國之聲》報導，這名卡車司機工作數十年，他喜歡遊歷不同地方並收集硬幣。經年累月，收集的馬克硬幣數量高達120萬個，重約5500磅（約2494公斤），且均為面額最小的1、2芬尼。

卡車司機今年5月去世後，家人拿著他遺產到銀行兌換，1名銀行職員凱邁里特（Wolfgang Kemereit）接受辦理，並發現許多硬幣因生鏽黏在一起，無法使用數錢機計算，他決定徒手計算。

徒手計算巨量硬幣的工作，並沒有讓凱邁里特卻步，他在接受採訪時表示，「這不是一個大問題」，他十分享受數硬幣的過程。但數硬幣花了半年以上的時間，且是在他下班後完成這項業務。

德國引入歐元後，德國馬克在2002年進入歷史，不再流通市面，德國聯邦銀行（Deutsche Bundesbank）可讓市民隨時把它兌換成歐元。據德國聯邦銀行估計，目前德國民間流通的馬克紙幣和硬幣所剩不多，價值約1300萬（約648萬歐元或2億2900萬元新台幣）。