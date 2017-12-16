正妹留學生星巴克講韓文 被白人婦嗆語言「噁心」

2017-12-16 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名南韓留學生Annie與同樣來自南韓的Sean，日前在當地一家星巴克聊天寫作業，因為彼此來自同一故鄉，便用韓語交談。想不到坐在一旁的白人女子竟對他們說，「這裡是美國，只能講英語！」，還惡言表示不想要聽到他們的語言，因為這使她感到噁心。

Annie在個人臉書上貼出影片，表示自己在異地被歧視的經歷。當時Annie和Sean在星巴克內用韓文交談，正當Annie起身走向服務台取咖啡時，一旁的白人婦女竟對著她大喊：「這裡是美國，只准用英文」、「我不想聽到你們的語言，很噁心」，還說特別是東方的語言，讓她感到討厭。婦人語畢，讓2人十分錯愕，並表示每個人都有權利和自由去說自己的語言，但婦人竟反駁，「你知道嗎，總統歐巴馬說過這裡所有在美國的人都應該說英文，而且你的語言很噁心」。

而她們的對話被店內店員聽到，並走過來向這名歧視人的婦人表示「顧客可以說他們喜歡的任何語言」，但該名婦人仍舊不改態度，還說只要這2個人能夠安安靜靜的都不說話就沒事，「因為我不想再聽到你的語言。」最後店員通報警察前來，終於把這名婦人驅離現場。

事發後，Annie表示當時警員到場時，婦人依然碎念著韓文很難聽，感慨即使是現在，人們有時還是會忘記種族歧視及反移民情緒其實仍然存在，「真希望沒有任何移民或留學生需要經歷這種事。」