香港立法會改議事規則 泛民派：變中國人大會

香港立法會通過議事規則修訂，民主派則憂慮未來香港立法會可能會「人大化」，將輕易通過「23條」、「國歌法」與「一地兩檢」等爭議性法案。（美聯社）

2017-12-16 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會昨（15）日在爭議聲中通過議事規則修訂，這讓民主派以後難以採取「拉布」（以冗長演講或其他方式來杯葛）來癱瘓議事或阻撓投票，雖然建制派認為此修訂有助「恢復議會秩序」，但民主派則憂慮，未來香港立法會可能會「人大化」，將輕易通過「23條」、「國歌法」與「一地兩檢」等爭議性法案。

綜合媒體報導，過去民主派「拉布」的其中一招，是在較多建制派議員不在場時，要求清點立法會全體委員會的法定人數，而一旦人數不足就會「流會」。但此次修法中，法定人數從35人下調至25人，讓流會成為相當困難的事情。另外，過去若是流會，議案必須得等到下個會期，但新修法中，主席可隨意決定其他日期再審，即使是同日稍晚也沒有問題。

另外，過去民主派可提出其他修訂案來拖長會議，並以冗長辯論將爭議議案向後拖延，但此次修法後，除了辯論時間縮短外，立法會主席可以有權不批准議員提出的修訂案，或是合併修訂來節省時間。

據《BBC》報導，對於議事規則修改，民主派表示相當遺憾，並擔憂未來香港立法會可能將輕易通過「23條」、「國歌法」與「一地兩檢」等爭議性法案。民主派會議召集人莫乃光表示，未來不會放過建制派，將會「百倍奉還」。

據《NHK》報導，議案表決時民主派議員吶喊反對修法的標語，並與現場治安人員發生推擠，議場外也出現了數百名市民抗議。報導指出，香港雖在一國兩制下進行高度自治，但中國不斷加強對香港的箝制，這引起民主派與年輕人的激烈反彈。一名參加抗議的20多歲年輕人表示：「香港在立法會與社會中受到的壓力明顯地變大，而且未來很可能更嚴重。」