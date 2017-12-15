民調：中國人對日好感增 日人近9成對中仍冷感

最新民調顯示，中國人對日本的好感度上升，曾訪日的中國人對日本的好感度甚至超過6成。圖為一群中客今年1月在東京銀座準備搭遊覽車。（彭博社）

2017-12-15 21:50

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據日本非營利組織「言論NPO」14日公布的年度日中輿論調查，中國人對日本的好感度上升，近3分之1中國人喜歡日本；相較之下，對中國有好印象的日本人的比例雖也上升，但仍有近9成日本人不喜歡中國。

該民調顯示，在受訪的中國人當中，31.5%表示喜歡日本，較去年調查上升9.8個百分點；66.8%對日本印象不佳，較去年下降9.9個百分點。

值得一提的是，宣稱喜歡日本的中國人當中，逾6成曾經訪日，遠高於不曾訪日的中國人。「言論NPO」分析，中國人訪日並與日本人接觸，導致中國人對日本好感度上升。

日本人對中國的印象方面，對中國印象不佳的日本人的比例雖低於去年的逾9成（91.6%），但仍高達88.3%。

該民調還發現，釣魚台主權等領土爭議是日中關係最大阻礙與雙方對彼此印象不佳的最主要理由；至於印象佳的原因，日本人對中國印象佳的主因是「中客增加與各種民間交流以致熟悉中國人」，中國人對日本印象佳的主因則為「日本人有禮貌、重禮節、素質高」。