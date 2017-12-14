俄國防毒軟體「卡巴斯基」引國安疑慮 川普簽法案全面封殺

川普12日中午簽署2018年美國國防授權法案，其中第1634條款禁止美國政府機構採用俄國卡巴斯基實驗室的軟體產品，原因在於美方認為俄國情報部門可能透過該公司接觸美國政府機密。（路透）

2017-12-14 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在12日中午正式簽署2018年美國國防授權法案，其中第1634條款禁止美國政府機構採用俄羅斯網路安全企業卡巴斯基實驗室 （Kaspersky Lab） 的軟體產品，原因在於美方認為俄羅斯情報部門可能透過該公司，接觸到美國政府機密，因此以國家安全為由全面禁用卡巴斯基相關產品。

綜合外媒報導，川普簽署法案之後，強化了美國在9月要求聯邦機構在90天內刪除卡巴斯基產品的法案效力，該法案同時適用於民事及軍事網路。民主黨參議員沙欣（Jeanne Shaheen）認為，這項封殺法案早就該通過，因為卡巴斯基的軟體對美國國家安全有著極大的威脅。

沙欣也在幾個月前曾指出，卡巴斯基的的創始人尤金·卡巴斯基（Eugene Kaspersky ）曾是前蘇聯國家安全委員會（KGB）的成員，隨後成為蘇聯軍事情報單位的軟體工程師，而且美國政府懷疑卡巴斯基實驗室仍有著和俄羅斯聯邦安全局聯繫的疑慮。

卡巴斯基實驗室雖一再否認與任何政府有關係，強調不會幫助任何政府進行網路間諜活動，為了解決使用者疑慮，該公司曾在10月表示，願提供軟體原始碼，若任何使用者有疑慮，他們可以提供獨立更新方案，但美方官員仍認為，雖然這是個好的提案但還不夠。

美國國土安全局高階網路官員克拉比（Christopher Krebs）週二指出，目前幾乎所有的政府機構都已經根據9月份命令，全面刪除卡巴斯基的產品。