為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美議員怒斥企業洗白新疆血汗工廠！ 白宮官員：撤離才是唯一解方

中國政府刻意設置障礙，使企業難以有效審查新疆維吾爾勞工的強迫勞動情況，白宮官員呼籲美國企業認清現實，撤離新疆；示意圖。（美聯社）

中國政府刻意設置障礙，使企業難以有效審查新疆維吾爾勞工的強迫勞動情況，白宮官員呼籲美國企業認清現實，撤離新疆；示意圖。（美聯社）

2024/05/01 21:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）4月30日舉行聽證會，揭露西方企業試圖洗白自身形象，掩蓋供應鏈涉及新疆強迫勞動真相，美國勞工部官員呼籲美國企業認清現實，在無法證明新疆供應鏈無強迫勞動時，唯一的選擇就是撤資。

CECC聯合主席，民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）在聽證會上建議，如果一家公司無法確保其產品不含強迫勞動，就應該停止在中國業務。他強調，目標是改善中國人權，使企業能夠證明其供應鏈無強迫勞動，並確保供應商提供良好工作條件和工資。

白宮官員指出，中國政府刻意設置障礙，使企業難以有效審查新疆維吾爾勞工的強迫勞動情況，呼籲美國企業認清現實，撤離新疆。

美國勞工部國際事務副次長李西婭（Thea Lee）在聽證會上表示，新疆少數民族生活在恐懼之中，中國政府的限制使得對供應鏈的盡職調查難以實現，客觀且不受報復的勞工訪談根本不可能進行。因此，在新疆進行供應鏈審查幾乎是「不可能的任務」。

美國於2021年生效的《維吾爾族強迫勞動預防法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）要求，企業證明其在中國的供應鏈不涉及強迫勞動。然而，專家指出，外部審查容易受到中方操控，工人也無法自由舉報，一旦暴露真實情況，可能遭到報復，使得審計形同虛設。

李希婭強調，在中國缺乏工會保障勞工權益的情況下，一次性的審查毫無意義。她呼籲美國企業認清現實，在新疆無法負起應盡的責任時，唯一的選擇就是撤資。

美國和人權組織已提出證據，顯示超過百萬維吾爾人遭到大規模拘禁、思想改造和強迫勞動，但北京政府矢口否認。聽證會上，議員們質疑中方透過惡法和荒唐手段限制審查，使企業無法有效調查新疆強迫勞動情況。中國政府則驅逐以調查新疆為名的外資公司，並斥責美方指控是「蓄意抹黑」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強迫勞動疑慮難解 美官員籲跨國企業撤離新疆
2024/05/01 11:35

強迫勞動疑慮難解 美官員籲跨國企業撤離新疆
路透爆：新疆維族被集體運往他省勞動 美企雇主認了
2021/10/09 10:49

路透爆：新疆維族被集體運往他省勞動 美企雇主認了

公司治理評鑑前5% 這八家十連霸
自由開講》從哈佛到世界：共同譴責中共侵犯人權的呼聲
2024/04/23 10:18

自由開講》從哈佛到世界：共同譴責中共侵犯人權的呼聲
美列3中企入黑名單 稱涉維吾爾強迫勞動
2023/09/27 09:58

美列3中企入黑名單 稱涉維吾爾強迫勞動
攔阻中國強迫勞動產品 車用零件成美審查新目標
2023/08/18 10:02

攔阻中國強迫勞動產品 車用零件成美審查新目標
歐洲議會報告：中國涉維族強迫勞動服飾 不受限持續流入歐盟
2023/12/06 22:38

歐洲議會報告：中國涉維族強迫勞動服飾 不受限持續流入歐盟
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播