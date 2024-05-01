美議員怒斥企業洗白新疆血汗工廠！ 白宮官員：撤離才是唯一解方
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）4月30日舉行聽證會，揭露西方企業試圖洗白自身形象，掩蓋供應鏈涉及新疆強迫勞動真相，美國勞工部官員呼籲美國企業認清現實，在無法證明新疆供應鏈無強迫勞動時，唯一的選擇就是撤資。
CECC聯合主席，民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）在聽證會上建議，如果一家公司無法確保其產品不含強迫勞動，就應該停止在中國業務。他強調，目標是改善中國人權，使企業能夠證明其供應鏈無強迫勞動，並確保供應商提供良好工作條件和工資。
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白宮官員指出，中國政府刻意設置障礙，使企業難以有效審查新疆維吾爾勞工的強迫勞動情況，呼籲美國企業認清現實，撤離新疆。
美國勞工部國際事務副次長李西婭（Thea Lee）在聽證會上表示，新疆少數民族生活在恐懼之中，中國政府的限制使得對供應鏈的盡職調查難以實現，客觀且不受報復的勞工訪談根本不可能進行。因此，在新疆進行供應鏈審查幾乎是「不可能的任務」。
美國於2021年生效的《維吾爾族強迫勞動預防法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）要求，企業證明其在中國的供應鏈不涉及強迫勞動。然而，專家指出，外部審查容易受到中方操控，工人也無法自由舉報，一旦暴露真實情況，可能遭到報復，使得審計形同虛設。
李希婭強調，在中國缺乏工會保障勞工權益的情況下，一次性的審查毫無意義。她呼籲美國企業認清現實，在新疆無法負起應盡的責任時，唯一的選擇就是撤資。
美國和人權組織已提出證據，顯示超過百萬維吾爾人遭到大規模拘禁、思想改造和強迫勞動，但北京政府矢口否認。聽證會上，議員們質疑中方透過惡法和荒唐手段限制審查，使企業無法有效調查新疆強迫勞動情況。中國政府則驅逐以調查新疆為名的外資公司，並斥責美方指控是「蓄意抹黑」。
在美国国会星期二（4月30日）的一个听证会上，议员们说，西方企业利用社会审计和所谓的促进“环境、社会和治理”标准来帮助掩盖和洗刷参与侵犯人权的行为。议员们还呼吁，不能证明自身产品不涉及新疆奴工血汗的企业需要停止在中国的业务。https://t.co/FUI1zoU00y pic.twitter.com/DDVhJ9BROA— 美国之音中文网 （@VOAChinese） May 1, 2024