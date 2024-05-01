美議員怒斥企業洗白新疆血汗工廠！ 白宮官員：撤離才是唯一解方

中國政府刻意設置障礙，使企業難以有效審查新疆維吾爾勞工的強迫勞動情況，白宮官員呼籲美國企業認清現實，撤離新疆；示意圖。（美聯社）

2024/05/01 21:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）4月30日舉行聽證會，揭露西方企業試圖洗白自身形象，掩蓋供應鏈涉及新疆強迫勞動真相，美國勞工部官員呼籲美國企業認清現實，在無法證明新疆供應鏈無強迫勞動時，唯一的選擇就是撤資。

CECC聯合主席，民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）在聽證會上建議，如果一家公司無法確保其產品不含強迫勞動，就應該停止在中國業務。他強調，目標是改善中國人權，使企業能夠證明其供應鏈無強迫勞動，並確保供應商提供良好工作條件和工資。

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白宮官員指出，中國政府刻意設置障礙，使企業難以有效審查新疆維吾爾勞工的強迫勞動情況，呼籲美國企業認清現實，撤離新疆。

美國勞工部國際事務副次長李西婭（Thea Lee）在聽證會上表示，新疆少數民族生活在恐懼之中，中國政府的限制使得對供應鏈的盡職調查難以實現，客觀且不受報復的勞工訪談根本不可能進行。因此，在新疆進行供應鏈審查幾乎是「不可能的任務」。

美國於2021年生效的《維吾爾族強迫勞動預防法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）要求，企業證明其在中國的供應鏈不涉及強迫勞動。然而，專家指出，外部審查容易受到中方操控，工人也無法自由舉報，一旦暴露真實情況，可能遭到報復，使得審計形同虛設。

李希婭強調，在中國缺乏工會保障勞工權益的情況下，一次性的審查毫無意義。她呼籲美國企業認清現實，在新疆無法負起應盡的責任時，唯一的選擇就是撤資。

美國和人權組織已提出證據，顯示超過百萬維吾爾人遭到大規模拘禁、思想改造和強迫勞動，但北京政府矢口否認。聽證會上，議員們質疑中方透過惡法和荒唐手段限制審查，使企業無法有效調查新疆強迫勞動情況。中國政府則驅逐以調查新疆為名的外資公司，並斥責美方指控是「蓄意抹黑」。

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