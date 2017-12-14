段宜康批國史館「荒唐機關」 21世紀居然還「官方修史」

2017-12-14 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕今立院司法法制委員會邀總統府秘書長吳釗燮、國安會秘書長嚴德發、國史館館長吳密察等列席，報告「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會之任務及各任務編組相關預算執行情形」。段宜康質詢時質疑，台灣到了21世紀居然還有「官方修史」。

據《聯合新聞網》報導，立院司法法制委員會今邀總統府秘書長吳釗燮、國安會秘書長嚴德發、國史館館長吳密察等列席，報告「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會之任務及各任務編組相關預算執行情形」。

段宜康質詢時批評，「國史館是中華民國各機關中最荒唐的機關」。段說明，纂修國史是國史館最重要任務，而纂修國史是早前封建時期，後朝修前朝的歷史，如明朝修元史、清朝修明史等。段問，「現在講的國史，是在修中華民國史嗎？」並說，清朝花了95年修明史，因為要看皇帝是否接受，日本人也在19世紀就知道不能以政府寫歷史，結果台灣到了21世紀「還有國史館」，居然還有「官方修史」。

吳密察回應，國史館目前的國史有兩部份，一是修前朝歷史，一是修現在歷史；國史館是按傳統中國歷史學「國有史、地方（郡）有志」、編修國史的制度而來，而蔡英文總統去年便在國史館明確宣示，民主自由的時代不宜官修國史，國家歷史應由全民作出。