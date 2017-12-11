極限網紅失手墜樓 掙扎20秒力竭殞落影片曝光

吳詠寧在大樓外牆邊緣攀著進行引體向上的動作，之後想攀回樓頂，但疑因體力不支，加上無施力點，在邊緣掙扎20餘秒後，最終墜落身亡。（圖擷自YouTube）

2017-12-11 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為中國「高空極限運動第一人」吳詠寧過去經常在微博上傳玩命挑戰的驚險影片，但上月在高樓邊緣攀爬失足身亡，現墜樓影片曝光，只見他在高樓邊緣掙扎想爬上去，但疑因體力不支最後鬆手墜樓。

綜合媒體報導，吳詠寧曾當過俗稱龍虎武師的武打演員，今年初在微博以「極限-詠寧」帳號發表許多玩命的驚險短片，常在無防護措施的情況下徒手攀爬高樓、塔頂或懸掛外牆，被網友稱作「中國極限第一人」，短短幾個月就在各大影音平台吸引上百萬粉絲追蹤。

不過其微博帳號從上月8日後就未再更新，不少粉絲察覺不對勁，紛紛留言問候，但卻未獲得任何回應。從那時起，吳詠寧發生意外的傳言甚囂塵上，直到本月6日吳的隊友發文，證實他上月8日最後一次更新微博後，同天在身體微恙的情況下進行攀爬挑戰，卻不幸從10幾公尺高的高處墜地，由於一直沒人注意到，等到第2天時被發現時早已不治身亡。

原先網路上瘋傳一段據稱是吳詠寧失手墜樓的畫面，但證實非事發影片，現最新意外影片曝光，這段影片是他墜樓地點附近架設的手機所拍下的，當時吳詠寧在大樓外牆邊緣攀著進行引體向上的動作，之後想攀回樓頂，但疑因體力不支，加上無施力點，在邊緣掙扎20餘秒後，最終墜落身亡。

吳詠寧的墜樓地點為華遠國際中心，高達263公尺、總共62層樓。該棟大樓一般人僅能到達44層，民警：「大樓上樓頂需要多道門刷卡，只有幾個人有許可權，不知道他怎麼上去的。」吳詠寧女友金金猜測，「電梯到40多層沒有了，他單靠自己的力氣爬上去的，爬了將近20層。」

（圖擷自YouTube）