中共翻新宣傳花招 明星、貼圖拉攏新世代

媒體整理發現，中共近年的宣傳手法，從以往死板生硬的口號、標語，轉向更為活潑、多元的形式。（法新社）

2017-12-10 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕建黨已96年的中國共產黨近年開始翻新宣傳花招，針對年輕一代的中國網友，中共找來明星、偶像助陣，推動愛國網路活動；本月初還推出一套「八項規定」微信貼圖，但被網友吐槽「管用嗎？這年頭從上到下誰不貪」。

中共中紀委本月3日在「八項規定」實施5週年之際，推出16個動態貼圖，闡述規定內容，包括「禁止違規高消費娛樂健身」和「問責不作為」等。中國網友對此褒貶不一，有人稱讚有創意，也有人質疑「呵呵，管用嗎？這年頭從上到下誰不貪，能查完嗎？」美國《Quartz》則提到，許多中國網友對這個宣傳手法沒什麼印象，因為日常對話中很難有使用這套貼圖的時機。

「BBC中文網」整理發現，中共近年的宣傳手法，從以往死板生硬的口號、標語，轉向更為活潑、多元的形式，包括運用動畫影片、短紀錄片和新媒體產品，例如新華社2015年用動畫配合說唱的方式解釋了中國的「十三五」規劃、去年中共建黨95年，推出電視廣告《我是誰》，進行自我宣傳。

今年19大前，新華社也推出一些互動式多媒體頁面，例如：「點亮中國紅，為共和國慶生！」以及「你的相冊裏就少一張這樣的照片」，與網友互動，鼓勵民眾表達愛國熱情。

此外，中共也找來號召力強大的明星、偶像助陣宣傳，包括今年8月推出的廣告《光榮與夢想——我們的中國夢》，參與演出人員包括成龍、甄子丹、張凱麗、楊冪、楊洋、李易峰等32人，內容則依然是宣傳中共政策。

中共共青團在2015年也找來中國男子組合TFBOYS和歌手韓庚翻唱的少先隊隊歌《我們是共產主義接班人》，獲得超高點擊。中國媒體稱，這個翻唱影片發佈23小時，就有近500萬次點擊。