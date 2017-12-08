台灣人有國際觀嗎？外國人認為台媒有這些問題...

外國朋友們表示，台灣媒體的新聞大多聚焦國內，會選擇播報酒駕肇事的新聞而非國際大事。（圖翻攝自吳鳳街鬼 Fun Street Talk 臉書影片）

2017-12-08 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕在台演藝圈發展多年並落地生根的土耳其籍藝人吳鳳，再次推出了新的街訪影片，這次是詢問在台灣生活的外國人們，「到底台灣人有沒有國際觀？」來自多國的外國朋友們也誠實表示，台灣媒體的新聞大多聚焦國內，會選擇播報酒駕肇事的新聞而非國際大事，希望台灣媒體能多報導國際新聞。

吳鳳先訪問了一名荷蘭人，「根據調查，荷蘭是世界上最具國際觀的國家」，而荷蘭網友表示，就他個人而言，對荷蘭的政治與文化很感興趣，對世界各地發生的事也亦然，針對國際觀的看法，荷蘭朋友認為學校也許能進一步教導學生關心國際大事，而非只關注於台灣新聞。

波蘭朋友也認為，台灣新聞較少播報西方國家的新聞、歐洲新聞也不多，大多數聚焦於亞洲。而另一位埃及朋友表示，看國際新聞是因為埃及擁有蘇伊士運河，其地理位置非常重要，連接亞洲、非洲與歐洲，因此得了解紅海與歐洲地區。

一名韓國朋友則認為，台灣周遭環境和平、自由且無憂無慮，而韓國卻得擔心中國、日本、北韓與美國各方的情勢，而美韓之間關係相當密切，因此韓國人必須看新聞了解時事，而新聞也必須報導相關議題。

另外，台灣的新聞風格不同，即使川普當選美國總統，新聞還是會報導某個人喝醉的新聞，但是像英國脫歐、川普又幹了什麼好事、北韓或是恐怖組織伊斯蘭國（IS），這些都是國際上的大新聞。

加拿大的朋友則表示，自己喜歡看國際新聞，但有時覺得在台灣有點難以獲得更多的國際相關資訊，「台灣大多的新聞很本土」。另外，加拿大朋友還強調，重要的是「自己去找一些資訊」，「如果你只是單方面的吸收，我想會遺漏很多東西。」

最後吳鳳也總結，自己也覺得台灣的國際新聞不太多，雖然有一些平台每天會分享國際新聞，但還是覺得台灣朋友們的國際觀不夠，而訪談中許多外國朋友也贊同，希望主流媒體多分享國際新聞，才有辦法趕上國際的變化。