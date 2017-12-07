北京主辦人權論壇 中國網友吐槽「太監討論生孩子」

2017-12-07 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國主辦的「南南人權論壇」今（7）日在北京登場，外媒指出，這場會議旨在向外界展示在習近平領導下，中國威權政治體制的優勢。中方也藉此闡述中國人權觀，中國外長王毅說，「如果把人權當作整人的工具，終將害人害己」。

綜合外媒報導，「南南人權論壇」的「南南」來源，是因為世界上的發展中國家絕大部分都處於南半球和北半球的南部分，以此泛指世界上的發展中國家。與會者主要是政府官員、外交官和發展中國家的學者，以及聯合國組織代表，但是，知名人權團體國際特赦組織、人權觀察和無國界記者這樣的民間組織和非政府組織的代表均沒有到會。

王毅在論壇開幕式致詞表示，安全是最大的人權，「沒有和平，何談人權？沒有安全，何談尊嚴？」主權和領土完整、不干涉內政等基本準則都是國際關係的根基所在，動搖不得。他還提到，中國的人權狀況，中國人最有發言權；並堅持以合作促進人權，「如果把人權當作整人的工具，終將害人害己」，只有當作合作紐帶，才能利己達人。

美國維吉尼亞大學中國問題專家沃馬克（Brantly Womack）說，「暫不提中國是如何積極地推動它的發展模式，中國的成功，都會吸引那些面臨類似問題的國家。而中國願意提供資金幫助別國提升基礎設施，對這些國家來說肯定增添了更多的吸引力。」

對於這場論壇，中國網友形容有夠科幻、魔幻，還諷刺是「一群太監討論如何生孩子」、「我覺得朝鮮（北韓）最有發言權」、「肯定是假新聞」、「不認識這幾個字」、「又要錢來了」。