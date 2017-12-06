擔憂川普中東政策 全球股市慘綠

2017-12-06 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普傳出擬承認耶路撒冷為以色列首都，引發中東局勢乖舛多變，全球股市應聲下跌，美國股市三大指數5日全線下跌，亞股今（6）日亦全部收低，歐股開盤後也是一片慘綠。

綜合外媒報導，美國總統川普將於美國時間6日下午1點（台灣時間7日凌晨2點），宣布耶路撒冷為以色列首都，並將美國大使館遷至以色列首都，土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）與總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）齊聲抗議川普此舉「違法」，並揚言中斷與以色列的所有往來。

阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）亦提到，川普的舉動會對伊斯蘭地區造成不良後果，沙國對此表達「嚴重及深切的關切」及認為川普是在「自找麻煩」，位於歐洲的法國同樣表達憂心忡忡。

美國股市道瓊、那斯達克與標普500指數，5日分別下跌109.41點、13.16點及9.87點；亞股6日表現同樣悽慘，上証指數、台股加權與南韓綜合指數分別下跌0.29%、1.64%及1.42%，日經指數與香港恆生指數更是分別重挫1.97%與2.14%；歐股6日開盤後、法國CAC40指數、英國富時100指數、德國Xetra DAX指數目前全部走低。

南韓KIWOOM證券公司全球市場分析師索三永（Seo Sang Young）表示，川普的舉動加劇國際市場風險，土耳其做出的回應更引發緊張態勢，導致那斯達克指數下跌；東京水戶證券公司（Mito Securities Co.）首席基金經理人酒井（Hajime Sakai）則說，市場沒有預料到川普會有這樣的發言，若美股6日繼續下跌，那麼全球股市恐有一段時間會繼續波動。

對於亞股6日下跌，香港花旗分析師彭健認為，多發性的原因造成亞股走低，首先是已獲益且正在交割的交易給市場施加強大壓力，再者，美國資訊科技類股慘跌亦拖垮亞股走勢，中國內部的金管措施也令投資者擔憂，美國與北韓之間的地緣政治衝突同樣壓抑市場發展，但目前國際市場局勢僅限於緊張，尚未到達恐慌程度。