杜特蒂宣布 菲律賓共產黨為恐怖組織

菲律賓總統杜特蒂今簽署公告，將菲律賓共產黨和其所屬的游擊隊「新人民軍」歸為恐怖組織。（法新社）

2017-12-05 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今簽署公告，將菲律賓共產黨（Communist Party of the Philippines）和其所屬的游擊隊「新人民軍」（New People's Army）歸為恐怖組織。

綜合媒體報導，菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）今宣布，杜特蒂以菲律賓「人類安全法」為基礎，認定菲律賓共產黨及新人民軍為恐怖組織。羅奎指出：「菲共不斷從事暴力行動，在社會散布恐慌。」

被納入恐怖組織後，菲國的安全部門等相關單位便可以監控或凍結，國內外涉及菲共的資金流向。羅奎也表示，在菲律賓鄉村有許多商家受到菲共威脅而繳交「革命稅」，未來向菲共「繳稅」也等同於資助恐怖組織。

菲國軍方對此表示歡迎，認為這項公告讓軍警能更為有效的執法與掃蕩。在此之前，杜特蒂並不是沒有展現與菲共和談的誠意，不過由於菲共開出的不合理條件，以及在談判的同時伏擊菲國軍警，導致談判破裂。

不只菲律賓，美國早在2002年便已將把菲共列入恐怖組織的清單內。