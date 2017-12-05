中共團派報大讚上海城市規劃 網友：對北京捅刀

中國北京市強行拆除違建清退「低端人口」 引發輿論批評。（歐新社）

2017-12-05 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市清退「低端人口」 引發輿論批評，屢被中共總書記打壓的共青團似乎找到機會反擊，其機關報今（5）日撰文大讚上海的城市規劃政策，被中國網友稱是把北京捅了一刀。

中共共青團的《中國青年報》，今日有一篇題為「上海：既要摩天大樓，也要里弄小巷」文章。內容引述上海市委書記李強的話，上海「既要有十里洋場的摩天大樓，也要裡弄、小巷、石庫。」，並指出後者就是大多數上海市民真正的生活，但也提到，愜意的生活也會與快速發展的城市發生衝突。

文章舉例，去年知名的老式蔥油餅攤位「阿大蔥油餅」，因證照不全，有食物安全隱患，遭勒令停業，當局之後替蔥油餅攤位牽線，與外賣公司合作復業。上海市普陀區的曹楊新村街道杏楊園社區近年拆除違建，經過與居民溝通，最後建出一座空中花園。

內文指出，上海政府並未「一關了之」，而是把難辦的「小事」變成了「好事」，並指上海軟性處理違建、以「老百姓獲益」為原則。

這篇文章也讓中國網友聯想到北京強行拆除違建，引發驅趕「低端人口」事件，有人問，「這是在諷刺北京嗎？」，直說「這是在給北京捅刀呀」。