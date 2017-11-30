駐中國外商需設共產黨組織惹議 德商會：不排除撤資

北京當局要求駐中國的外國企業必須發展黨相關組織，引發德國駐中國工商總會強烈不滿，發表聲明指德國企業不排除退出中國市場，或重新考慮對中國的投資決策。（圖擷取自AHK官網）

2017-11-30 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕北京當局要求駐中國的外國企業必須發展黨相關組織，引發德國駐中國工商總會強烈不滿，發表聲明指德國企業不排除退出中國市場，或重新考慮對中國的投資決策。

德國駐中國工商總會（AHK）24日發表聲明指出，根據《中華人民共和國公司法》第19條，中國企業、中外合資企業和外商獨資企業的內部，至少要有3名共產黨員，也就是要求企業要在內部建立共產黨支部並展開組織活動，企業必須在工作時間外提供場地進行黨活動、允許員工額外休假出席黨的相關活動。

德國駐中國工商總會表示，不認同外資企業必須在公司架構下建立任何政黨的發展，企業管理是由企業負責人決定，而不應在第三方的授意下進行引導。德國駐中國工商總會說，不受外界干涉的商業決策是創新和發展的基礎，如果第三方繼續試圖影響外商企業，德國企業不排除可能從中國市場撤資或重新考慮投資策略。

德國駐中國工商總會還說，幾十年來，駐在中國的德國企業已超過5000家，一直是良好的「企業公民」，並創造110萬個就業機會，直接促進了中國經濟的發展。