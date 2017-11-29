夏威夷將重啟冷戰核警報 因應北韓威脅

2017-11-29 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷緊急事務管理局本週一（27日）表示，將重啟測試冷戰時期的核攻擊警報系統，以應對北韓的核飛彈威脅。

據外電報導，夏威夷州政府本週一表示，將從本週五（12月1日）上午11時45分開始全面測試核攻擊警報系統，夏威夷中央太平洋島嶼400多個地點將會鳴響空襲警報60秒。此警報測試往後將於每月首個工作天進行。同時夏威夷緊急事務管理局也發佈公告，指示夏威夷居民聽到警告，應該「進入建築內部，留在內部並保持警覺」，夏威夷沒有針對核攻擊防護的掩體，但留在室內是避免暴露於放射性塵埃中的最好做法。原先夏威夷已有每月在電台、電視台及手機上有颶風、海嘯及其他天災的警報測試，如今和警報測試將加入系列測試項目

夏威夷緊急事務管理局發言人艾琳娜‧阿格巴亞尼（Arlina Agbayani）透露，會重啟核攻擊警報，是為了因應北韓可能直達美國本土的洲際彈道導彈；另一位發言人理查德·拉波薩（Richard Rapoza）說明，依北韓的核武技術，如果在夏威夷歐胡島上的珍珠港引爆一枚15萬噸重的武器，預計死亡人數達18000人，約5萬至12萬人受傷。歐胡島是美國軍事指揮體系的集中地，夏威夷首府檀香山也在此，人口約占夏威夷州3分之2，此地被視為北韓針對美國核侵略的主要潛在目標之一。

若北韓真的對夏威夷發射核導彈，美國太平洋司令部會對夏威夷緊急事務管理局發出攻擊警報，該局估計，夏威夷島居民受到衝擊前，只有12至15分鐘的應變時間；局長維恩‧宮城（Vern Miyagi）說：「有人擔心恢復核攻擊警報會嚇到民眾，但在應對核攻擊可能發生的狀況上，我們的措施有其科學根據」。

夏威夷會曾在20世紀80年代冷戰結束後停止核攻擊警報，如今為了應對北韓和威脅重啟。據日媒統計，繼9月15日之後，北韓今日（29日）再度試射彈道飛彈，為今年的第14次。另據「歐洲外交關係委員會」（ECFR）發布報告，金正恩的核戰打擊目標名單有15個首要地點，包含美國各大城市，像是紐約曼哈頓、關島、夏威夷等地區。