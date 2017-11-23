中國是世界最大民主國家？ 趙紫陽秘書：騙老外的

2017-11-23 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕中共黨媒《求是》雜誌日前刊出＜中國才是當今世界最大的民主國家＞1文，引發輿論譁然，對此，中共前總書記趙紫陽政治秘書鮑彤接受外媒專訪時直言，這純粹是文字遊戲，「用來糊弄外國人的」。

根據《德國之聲》專訪內容，鮑彤直指上述《求是》文章是在玩文字遊戲，是拿來糊弄中國人及外國人的。他說，該文主旨是在強調，民主國家的定義不能用西方來決定，也不能由全世界公認的民主國家來決定，而是由中國說了算。

鮑彤指出，該篇文章所提的民主，其實就是共產黨領導，是中國式的民主，他進一步打臉說，中國共產黨才剛修改了黨章，將已故領導人毛澤東講的「黨領導一切」寫進黨章內，而所謂的一切，其實就是中國的所有事務。鮑彤強調，這樣的中共竟敢自稱是最大的民主，在全世界都是笑話。

鮑彤接著引述毛澤東所撰＜論人民民主專政＞1文，文內論及民主與專政的關係時，毛澤東曾稱專政就是民主，鮑彤進而推論說，這次引發爭議的這篇文章，就是在上述基礎上進行概念抽換，因專政2字不好聽，便用毛澤東的名言作抽換，瞬間讓中國從「專政國家」變成「民主國家」，而且還是最大的民主國家。

鮑彤總結表示，這篇文章發出的訊號是，不管什麼文明、不管什麼概念，到了中國都會走樣，普世價值都變成中國特色，因此，一切事務都能透過文字遊戲來解決。