閃辭18天後返國 黎巴嫩總理：暫時不辭了

黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）本月初宣布辭職，引發政治危機。他在週三（22日）返抵國門後宣布，「暫時不辭了」。（路透）

2017-11-22 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）本月初宣布辭職，引發政治危機，在陷入軟禁疑雲後，週三（22日）返抵國門，之後更宣布，暫時不辭了。

《法新社》報導，哈里里與黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）會面後，向記者表示，他和奧恩討論了辭職的事情，對方讓他再提交辭呈前先等等，並允許進行更多政治協商，「我同意了這個要求」。

這位遜尼派的黎巴嫩領導人本月4日在沙烏地阿拉伯宣布辭職，他表示，擔心生命遭受威脅，就像他的父親、黎巴嫩前總理拉菲克·哈里里（Rafik Hariri）在2005年遇襲身亡。

哈里里還嚴厲批評沙烏地阿拉伯的主要對手伊朗和其盟友黎巴嫩真主黨，指他們佔領了黎巴嫩，破壞地區穩定。哈里里這一辭，引發一連串政治危機，包括他是否被軟禁在沙烏地而被迫辭職。

奧恩則拒絕接受哈里里辭職，並指責利雅德當局「扣押」了他們的總理。哈里里則否認此事，但接受法國邀請訪問巴黎，之後又到訪埃及，最後在22日返國。

沙烏地支持的哈里里派系，和有伊朗為後盾的什葉派真主黨領導的派系，造成黎巴嫩政局嚴重分歧。