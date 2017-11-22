搞假「萬邦來朝」騙習近平 「網路沙皇」遭清洗祭旗！.

有「網路沙皇」之稱的前中共中央宣傳部副部長魯煒落馬，據傳他竟趕欺騙習近平，讓習近平震怒。（資料圖，法新社）

2017-11-22 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕是什麼樣的人，連中國國家主席習近平都敢騙？中共中紀委昨（21）日宣布，曾有中國「網路沙皇」之稱的前中共中央宣傳部副部長魯煒「涉嫌嚴重違紀」，正接受組織審查。而港媒報導指出，他是為了在「世界互聯網大會」製造出「萬邦來朝」的排場，找了外國人假扮專業人士當臨演，事情敗露後讓習近平震怒。

綜合媒體報導，魯煒曾任中共中央宣傳部副部長、中共中央網絡安全和信息化領導小組辦公室主任、中國國家互聯網信息辦公室主任，被外媒比喻為中國的「網路沙皇」、「網路總管」，2015年還入選《時代雜誌》的「百位最具影響力人物」，曾經隨習近平訪美與臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）會面。

據《紐約時報》報導，在魯煒的監控下，中國政府加強了阻擋國外網站的力量，並頒佈了新的規定，限制社群媒體上的分享功能，加強對流行影片網站的審查。然而中共中紀委昨晚表示，魯煒涉嫌「嚴重違紀」，正接受組織審查。甚至還以兩篇專文評論此事，稱是「19大後首虎落馬」、「反腐敗鬥爭一刻不停歇」，拿魯煒來大力宣傳中國反腐政績。

不過，雖然魯煒過去就有不少涉嫌貪腐、接受企業招待的負面背景，但落馬的原因依舊是個謎。而據港媒《明報》、《蘋果日報》報導，在2014年11月於浙江烏鎮舉辦的「首屆世界互聯網大會」中，魯煒為了要製造出「萬邦來朝」的排場，找了外國留學生與在中國工作的外國人假扮成專業人士，與會期間騙吃騙喝，而重視網路控管的習近平還特別為了這個活動到場演講。想不到事跡敗露，讓習近平震怒。而習近平的心腹黃坤明在19大出掌中宣部後，開始了「新一輪的清洗」。