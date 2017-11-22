不符合當地法律 微軟Skype在中國遭下架

微軟公司旗下的熱門通訊軟體Skype被中國官方以「不符合當地法律」為由，從各大網路商店上下架。（路透）

2017-11-22 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕熱門通訊軟體Skype近來在中國的網路下載商店上已默默地消失近一個月，而今日蘋果（Apple）公司一名發言人告訴媒體，由於中國的公安部門認為部分語音通訊軟體不符合當地法律，因此遭到下架。

綜合外媒報導，微軟公司旗下的熱門通訊軟體Skype已在App Store和其他地三方網路商店上消失近一個月，許多中國用戶抱怨，他們從10月起便無法在App Store上繼續下載Skype的服務；一名蘋果（Apple）公司的發言人以電子郵件告訴媒體，「我們已接到公安部的通知，幾款在網路上提供語音服務的軟體不符合當地法律。因此，這些應用軟體已從中國區應用商店下架。」

而微軟公司的一位發言人則表示，Skype證實已從中國區App Store上下架，微軟正努力讓其重新上架。但不少媒體指出，目前除了App Store以外，其他第三方網路商店上也無法下載Skype，顯然這次的事件是中國政府企圖遏制國外社交網路平台和即時通訊應用的舉動。

有媒體推測，中國近來禁止國內用戶使用這些應用軟體，是因為它們通常都有加密選項，並提供其他讓政府監控信息變得更加困難的服務，這也和中國政府要求對每個帳號進行實名註冊的規定發生衝突。