德國面臨提前改選危機 專家：沒人替梅克爾領導歐盟

2017-11-21 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）與小黨的組閣談判在前（19）日最後關鍵時刻宣告破局。組閣談判破局後，德國政壇又再度陷入互相指責的困境。英國目前打算脫歐、法國提出過於遠大的改革方案，德國政局又陷入提前改選的危機，專家警告，德國政治危機會讓歐盟領導層出現空窗，此時沒人能代替梅克爾領導歐盟。

綜合外媒報導，歐盟雖堅稱不擔心德國國內局勢動盪，但隨著歐盟近日面臨英國脫歐、加泰隆尼亞獨立、俄羅斯危機等困境，德國面臨提前改選的政治危機，不免讓歐盟增添更多不確定性。同時，歐盟下個月將舉辦商討歐元前途的峰會，德國政治危機無疑讓該峰會蒙上一層陰影。

專家就憂心，梅克爾組閣協商破局後，歐洲最大的經濟體將面臨數月沒有能夠做出果斷決策的政府，歐盟會在領導上出現危機。

德國專家多米尼克（Dominik Grillmayer）表示，沒有梅克爾的協助，法國總理馬克宏（Emmanuel Macron）根本就無法成為「歐洲最有權力的男人」，並成功帶領歐洲。

多米尼克進一步表示，馬克宏需要德國來支持他的改革，與德國達成協議是在馬克宏選舉時的其中一項政見。

多米尼克指出，德國的政治危機將會是歐盟的噩耗，因為沒有任何人能替補梅克爾，來領導歐盟。

另一名專家波恩克（Olaf Boehnke）表示，梅克爾權力的弱化將造成歐盟在「領導上」產生空缺，進而讓歐盟更難應付即將脫歐的英國。

奧地利財政部長謝林（Hans Joerg Schelling）在抵布魯塞爾與各國部長會談時，也針對德國政治危機表示，他認為這次失敗帶來非常困難的局面。