黨委書記進校董會 中國境內中外合辦大學學術自由淪陷

2017-11-21 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局再度對學術自由伸出魔爪！針對境內所有具備外資背景的大學，據傳中國教育部將要求其設立黨組織，且所有合作辦學機構的黨委書記都將被授予副校長職位，並在校董會中獲得席位，知情人士指出，這徹底違背先前對保障學術自由的承諾，比起過往的自我審查，這樣的做法是更加的不做掩飾，對學術自由將有著不妙的潛在影響。

黨代表進校董會 形同掌握否決權

英國金融時報（FT）中文網報導，北京自2003年批准中外合作辦學以來，已成立2000多所合辦教學機構，包含上海紐約大學、寧波諾丁漢大學等，是在中國境內擁有自己的校園；還有一些則是在中國校園開辦機構，例如匹茲堡大學和上海交通大學的合辦機構。其中有部分大學和辦學機構也曾與中國教育部簽訂具有法律約束力的保障校園學術自由協議，但隨著中共當局做出新指示，許多學者開始懷疑這些協議能否能獲得履行。

有兩名知情人士透露，中國教育部指示，所有合辦的大學和辦學機構必須建立一個黨組織，黨組織將監督它們的運作，且對重大管理工作有發言權。且合作辦學機構的黨委書記都將擁有副校長職位，並在校董會中擁有席位。這項指示是由中共中央組織部所起草，該部門掌管黨政高層職位的任命。

對這些大學和辦學機構來說，學校董事會在決定學校發展方面有著重要作用，像是許多校董會要求，對於高層職位招聘和預算分配等管理決定，需全體校董一致同意才可通過，這等同讓被授予新任命的黨代表校董取得否決權。

報導提到，中共和教育部官員早在今年8月就開始討論這項新指示，並由中國國家主席習近平在19大後落實該項指示。習在19大時就曾表示：「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。」不過對學術自由進行政治控制的動作，早在習近平於2012年上台時就已開始進行，其中包含重新在大學內引入意識形態知識課程。