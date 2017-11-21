涉嫌替中企行賄「霸王花」胡慧中丈夫紐約被逮捕

女星胡慧中（右）的丈夫何志平，因涉嫌賄賂外國官員，在美國紐約遭逮捕。（資料照，記者趙世勳攝）

2017-11-21 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港前民政事務局局長何志平，涉嫌幫中國企業賄賂以獲取石油生意，在美國遭到逮捕，若判決有罪，最重將被關20年，且不得保釋。

值得注意的是，何志平為台灣資深影星胡慧中的老公，59歲的胡慧中是外省眷村第二代，畢業於台大歷史系夜間部，因演出《歡顏》、《霸王花》等作品走紅於台港影視圈。

綜合外媒報導，美國有關部門在當地時間週一（20）表示，68歲的何志平與前塞內加爾外交部長，因涉嫌為中國一家能源公司賄賂非洲查達、烏干達政府高層，以獲取當地的石油生意，分別於上週五、六在紐約遭到逮捕。

紐約檢方雖然未提及公司名稱，但外界猜測可能是中國民營的「中國華信能源」，因何志平在卸下官職後擔任「香港中華能源基金會」常務副主席兼秘書長，該基金會由「中國華信能源」出資在香港成立。

美國司法部新聞稿指出，上述兩人在2015年1月，涉嫌以200萬美元行賄查德總統，藉此取得石油開採權，其中100萬以捐款為由，從紐約銀行系統匯款；2016年，何志平再從香港匯款50萬美元到烏干達外交部長指定的戶頭中。其他還包括向烏干達外長和總統送禮，並承諾將來會提供合營公司的利潤等誘因。