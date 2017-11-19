穆加比不辭職就彈劾 辛巴威執政黨決提名前副總統繼位

2017-11-19 23:02

〔編譯茅毅／綜合報導〕辛巴威執政黨「辛巴威非洲民族聯盟─愛國陣線（Zanu-PF）」19日表示，解除總統穆加比兼任的該黨黨魁，不過目前仍保有黨籍，該黨並將任命此前被穆加比撤職的前副總統姆納加瓦接任黨魁，同時提名參選預定明年舉行的總統大選。

曾任辛國財長、現任該國「網路安全、威脅偵測暨緩解部」部長的齊納瑪沙（Patrick Chinamasa）在電視記者會中重申，穆加比必須立即下台，若不在當地時間20日正午前辭去總統職務，將啟動彈劾的程序，其妻葛莉絲則因散播仇恨言論和分裂等原因而被開除黨籍，不過，該黨19日針對穆加比夫婦的決議，猶待預定12月召開的特別代表大會正式決議。

辛國國會預定21日恢復議事，執政黨黨鞭提到，屆時「絕對」會啟動彈劾穆加比的程序。

辛國國會19日召開緊急會議，除做出以上決議外，還「永遠」禁止第一夫人葛莉絲再領導黨內的婦女聯盟。穆加比19日則再度與軟禁他與葛莉絲的辛國國防軍司令奇溫加當面談判。一位Zanu-PF黨內人士指稱，黨內一個與葛莉絲接近的派系（可能是「G40」）之成員，恐被起訴。

辛國憲法規定，若成功彈劾總統，副總統應代理之，執政黨必須於90天內指定替代人選，而該國副總統有兩人，在姆納加瓦未復職下，僅餘第二副總統穆波科（Phelekezela Mphoko）。