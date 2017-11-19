新疆8旬老婦拒絕公安搜查 然後她就失蹤了

一名年約80歲的穆斯林婦女，因為拒絕公安入屋搜查，隨後便被中國國內安全保衛人員上銬帶走，從此失蹤。圖為在新疆進行反恐訓練的武警。（路透）

2017-11-19 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國對新疆持續嚴厲管制，維吾爾自治區伊犁哈薩克族自治州塔城，一名年約80歲的穆斯林婦女哈富熱阿，於今年9月因為拒絕公安入屋搜查，隨後便被中國國內安全保衛人員上銬帶走，從此人間蒸發。

據《自由亞洲電台》報導，當時哈富熱阿老奶奶阻止公安到她家搜索，沒想到公安離去後，兩名國保人員緊接而來。哈富熱阿以熱奶茶招待客人，並把公安的舉動向國保報告，強調「生命來自上帝，必須回歸上帝，不是回歸『合台』（意為漢人，此語在新疆禁止使用）」。

國保人員一聽完話，就把哈富熱阿銬上手銬並帶回拘留，迄今老奶奶都不知所蹤。此外，新疆維吾爾自治區阿勒泰地區，一處村落內的清真寺阿訇（宗教人員）哈里別克，也被公安無緣無故抓走，當局隨後聲稱他是因為沒有證照卻進行遭教活動，已被刑事拘留。當地民眾擔心同樣被捕，完全不敢到清真寺祈禱。

哈薩克族人也透露，最近伊犁公安都在登記他們家中的菜刀等刀具，長度、寬度都要記錄，並把身分證放在菜刀旁邊拍照存檔，還要登記菜刀持有人的個人資料，而且一個家庭只准許有一把刀子。