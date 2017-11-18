希臘萬人紀念鎮壓事件 演變成暴力衝突

遊行結束後，數名示威者朝警方丟擲汽油彈，雙方爆發嚴重衝突。（歐新社）

2017-11-18 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕雅典為紀念滿44周年的鎮壓事件，當地時間11月17日，1萬多名希臘人聚集市中心舉辦遊行，而警方也部署5000多名警力，防範暴動的發生。在示威遊行將要結束時，幾名示威者與警方發生衝突，丟擲石塊及汽油彈，而警方以催淚瓦斯和手榴彈回擊，你來我往的場面，十分震撼。

據《衛星社》報導，這場遊行是紀念1973年的學生們為抗議希臘軍政府干涉學生會的活動。兩方爆發的嚴重流血衝突，造成24人死亡，上千人受傷，100多名學生遭逮。最後學生們遭到鎮壓，但各地發生大規模的抗議活動，導致希臘軍政府的獨裁統治垮台。

希臘每年會在11月17日舉行紀念遊行。遊行隊伍的路線都是走向美國大使館，而那天人民也不工作，抗議美國支持當時的希臘軍政府。

據《Express.co.uk》報導，遊行結束後，多名示威者在雅典理工大學附近設置垃圾桶當護盾，並朝警方投擲石塊及汽油彈攻擊。而警方則丟擲催淚瓦斯、閃光彈回擊，試圖鎮壓現場混亂的情況。

希臘第二大城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）也有發生暴力衝突的事件。近年舉辦的遊行活動焦點常常變成抗議國家債權人實施緊縮措施，換取救助貸款的政策。

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Η στιγμή που οι μπάτσοι επιτίθονται και ξυλοκοπούν χωρίς να έχουν προηγηθεί επεισόδια, δεκάδες διαδηλωτές του Α/Α μπλοκ στην πορεία του Πολυτεχνείου. #antireport pic.twitter.com/ns2nLIywKJ — U （@kinimatini） 2017年11月17日

現場陷入一片火海。（美聯社）

警方丟擲催淚瓦斯反擊，試圖鎮壓示威者。（美聯社）