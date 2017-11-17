全球最受信賴產品製造國 台灣第21名、中國墊底

2017-11-17 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕許多人在購買商品時，都會習慣性看一下標示或標籤註明，來了解商品是在那裡製造的，就像每個人心中對不同國家的商品，都有個既定的印象，有人認為「日本製造」就是品質保證，而「中國製造」則是黑心商品。國際市場調查機構「Statista」日前公布全球最受信賴產品製造國調查排名，「德國製造」排名第1，「台灣製造」排第21名，而「中國製造」則是敬陪末座。

「Statista」公布的國家製造指數 （Made-In-Country-Index）結果顯示，最受信賴產品製造國由德國拿下滿分奪得第1，瑞士及歐盟則分居2、3名；台灣與俄羅斯則同以46分並列第21名；至於中國則以28分，在這項調查中墊底。

前10名依序為：德國、瑞士、歐盟、英國、瑞典、加拿大、義大利、日本、法國、美國。而從這項調查可以發現，消費者對歐洲產品印象普遍較佳，前10名有多達7名都在歐洲；至於亞洲排名最好的則是日本的第8名。

這項調查共針對全球49個國家（包含歐盟）、約4萬3000名消費者進行調查，每位受訪者可列出3個認為產品最優良的國家，從大約12萬9000個數據歸納分析而成，主要調查的是「印象分數」。調查樣本中包含的國家占全球人口的9成。