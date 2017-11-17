後穆加比時代 辛巴威誰領風騷

2017-11-17 00:22

〔中央社〕辛巴威軍方顯然正在推動快速且不流血的方式，來結束高齡93歲穆加比（Robert Mugabe）長達37年的統治，改由一個全國團結政府取代，並由前第一副總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）領導。

路透社報導，哈拉雷消息人士指出，穆加比目前被軟禁於他位在哈拉雷的豪宅中，抗拒要他主動下台的施壓。

根據辛巴威和南非政治消息人士以及數年來的辛巴威情報文件，假設穆加比願意下台，下列人選可能在預期的解決方案中扮演要角：

姆南加瓦（可能擔任總統）：終身追隨穆加比，也是1970年代解放戰爭老兵，現年75歲的他原本在接班順位上排名第一，但遭到辛巴威第一夫人葛瑞斯（Grace Mugabe）突然竄起而破壞。

姆南加瓦本月遭到免職以便為葛瑞斯登上大位鋪路，顯然引發軍方介入，以推舉軍方中意的繼任人選。

崔凡吉萊（Morgan Tsvangirai）（可能擔任總理）：前工會領袖，在1990年代末期成立「民主改革運動」組織（Movement for Democratic Change, MDC），現年65歲的他20多年來一直是穆加比的主要政治對手。

崔凡吉萊曾擔任2009至2013年團結政府總理，他先前出國治療癌症，15日晚間已返回國內。

奇溫加（Constantino Chiwenga）（可能擔任副總統）：身為國防部長發動這次政變，他預料會在臨時政府扮演重要角色。

61歲的他自1980年辛巴威獨立就進入軍隊，他遭到美國和歐盟制裁，歐盟2014年把他從限制名單中除名。

穆朱魯（Joice Mujuru）（可能擔任副總統）：穆朱魯2014年副總統職位被拔掉，這位現年62歲的解放戰爭老兵成立自己的政黨。

她的先生是所羅門．穆朱魯將軍（Solomon Mujuru ），被視為是辛巴威最令人害怕的人物之一，也是少數可以挑戰穆加比的人物之一。所羅門．穆朱魯在2011年一次令人存疑的情況下喪生。

達本古瓦（Dumiso Dabengwa）（可能擔任副總統）：莫斯科訓練出來的老兵，現年77歲的他，綽號「黑色俄羅斯人」，曾加入「辛巴威人民解放軍」（ZIPRA）參與1970年代反殖民戰爭，和穆加比領導的辛巴威非洲民族解放軍（ZANLA）是敵對關係。

把他列入任何團結政府之中，可以確保新政府代表上述2股解放奮鬥勢力。

畢提（Tendai Biti）（可能擔任財政部長）：律師出身的他現年51歲，在2009至2013年團結政府中曾任財政部長，任內穩定經濟，贏得國際社會好評。