川普造勢遇刺 美特勤局：槍響後才驚覺有刺客

美國特勤局代理局長羅威表示，在川普遭槍擊前，特勤局維安人員和狙擊小組都不知道槍手躲在附近屋頂上，直至開槍後才驚覺不妙。（美聯社）

2024/07/31 11:54

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普13日於造勢活動竟遭槍擊受傷，官方追查究責，美國特勤局（US Secret Service）代理局長羅威（Ronald Rowe）週二強調，現場維安人員和狙擊小組事前都不知道歹徒躲在鄰近活動會場的建物屋頂上，直至槍手朝川普開槍後，才驚覺大事不妙。

據《法新社》報導，聯邦調查局（FBI）當地時間30日表示，川普13日在賓州巴特勒造勢活動遇襲前90分鐘，當地執法部門才確定20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks）為「可疑人物」，但這份懷疑並未升級到威脅、或即時傷害的嚴重程度，當地執法部門與特勤局之間的溝通不良，造成事前防範一連串失敗。

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川普遇刺未遂後，外界不斷質疑特勤局到底是否及時掌握安全狀況？何時才發現槍手在1棟可俯瞰造勢舞台的建築物屋頂上？羅威在聯邦參議院聽證會上坦言，「據我目前所知，特勤局反狙擊小組和前總統（川普）的維安人員，都不知道美國玻璃研究公司（AGR）工廠屋頂上有1名持槍男子」。

羅威強調，「我們當時唯一知道的是，地方人員正在會場3點鐘方向處理問題，也就是在前總統的右手邊，同時也是槍聲來源」。

在此之前，FBI特別探員羅傑克（Kevin Rojek）29日指稱，當天下午6時11分，1名警員上了屋頂，被嫌犯庫克斯用步槍瞄準，警員為了保命馬上從屋頂下來，「約20至30秒後，庫克斯開了8槍後才被制伏」。

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