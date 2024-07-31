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科幻成真！ 科學家成功遙控小鼠大腦

從攝食到育幼，科學家用磁場操控老鼠行為；示意圖。（圖擷取自scitechdaily官網）

從攝食到育幼，科學家用磁場操控老鼠行為；示意圖。（圖擷取自scitechdaily官網）

2024/07/31 12:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕還記得電影《Inception》（全面啟動）中，主角能進入他人夢境，操控思緒，改變行為嗎？如今，這看似遙不可及的科幻情節，卻因一項科學突破，離現實更近一步。2024年7月30日，《科學警報》（ScienceAlert）報導了一項令人驚嘆的科技突破：韓國基礎科學研究所（Institute for Basic Science, IBS）的科學家成功利用奈米粒子與磁場，遙控小鼠大腦，精準開啟特定母性行為，為腦科學研究開闢了全新道路。

過去，科學家在進行「操控大腦」的實驗時，往往受限於電極技術，不僅需要進行侵入性手術，還會限制實驗對象的活動範圍。而IBS的研究團隊開發出一種名為「神經動力學磁遺傳學介面」（Nano-MIND, Magnetogenetic Interface for NeuroDynamics）的技術，透過將奈米粒子植入小鼠特定腦細胞中，並利用外部磁場精準控制奈米粒子的開關，進而活化特定神經迴路，從而影響小鼠的行為。例如在攝食實驗中，研究人員僅透過調整外部磁場，就能讓小鼠的食量減半或加倍，展現驚人的操控精準度。

研究資深作者、IBS奈米醫學中心主任全真宇（천진우，譯音）表示：「這是世界上第一個可以利用磁場自由控制特定腦區的技術，預計將在理解大腦功能、開發人工神經網路、雙向腦機介面和治療神經系統疾病等方面發揮重要作用。」

為驗證Nano-MIND技術的效用，研究團隊設計了3種不同的實驗，分別針對小鼠的攝食、社交和育幼行為進行操控。實驗結果顯示，透過調整外部磁場，研究人員可以精準控制小鼠的食慾、與陌生小鼠互動的意願，以及對幼鼠的照顧行為，這表明Nano-MIND技術在操控特定神經迴路方面具有極高的精準度。

這項發表於《自然奈米技術》（Nature Nanotechnology）期刊的研究成果，為神經科學研究帶來了革命性的突破。未來，科學家們可以使用Nano-MIND技術更深入地研究大腦的運作機制，開發治療腦部疾病的新療法，例如帕金森氏症、阿茲海默症等，甚至幫助那些因為疾病或意外而失去行動能力的患者，透過腦機介面重新獲得與外界互動的能力。

使用Nano-MIND技術，可以透過磁場精準操控多種神經迴路。（圖擷取自韓國基礎科學研究所官網）

使用Nano-MIND技術，可以透過磁場精準操控多種神經迴路。（圖擷取自韓國基礎科學研究所官網）

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