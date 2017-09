報艾瑪颶風新聞 手譯員翻譯出「熊怪物、披薩」

2017-09-16 19:54

〔即時新聞/綜合報導〕艾瑪颶風日前重創美國佛州,而最近一段馬納提郡(Manatee County)當局在災前記者會的畫面引起軒然大波,因其中的手語翻譯員翻出了一些詞不達意的字句,如「希望民眾小心安全」(We need you to be safe)變成「需要變成熊怪物」(Need be bear monster)。

綜合外媒報導,這名手語翻譯員格林(Marshall Greene)其實只是當地的救生員、而非專業譯者,當時會上台純粹是當局找不到人而「趕鴨子上架」。格林以自己僅有的知識上場幫忙,不料卻落得一片罵聲。

平常他用得上手語之處僅為和自己的聽障弟弟溝通,但突然在大型記者會被拉上台,因此比出「披薩想要你是,需要當熊怪物。」(Pizza want you are. Need be bear monster)這些文法怪異的句子。也有人在網路上為格林發聲:「該受到責怪的是政府,而不是這位他」。

與格林遭遇大不同,9日在佛州州長斯科特(Rick Scott)身旁一位黑衣專業翻譯員可就非常專業且「有戲」。

明明州長正嚴肅地說著艾瑪颶風有多致命、龐大程度前所未見;翻譯員卻能將嚴肅的句子用眉飛色舞的臉部表情、配上豐富肢體動作來完美詮釋,可謂搶盡州長風光,獨佔鏡頭。

相關影片請見:

