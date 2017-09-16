報艾瑪颶風新聞 手譯員翻譯出「熊怪物、披薩」

2017-09-16 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕艾瑪颶風日前重創美國佛州，而最近一段馬納提郡（Manatee County）當局在災前記者會的畫面引起軒然大波，因其中的手語翻譯員翻出了一些詞不達意的字句，如「希望民眾小心安全」（We need you to be safe）變成「需要變成熊怪物」（Need be bear monster）。

綜合外媒報導，這名手語翻譯員格林（Marshall Greene）其實只是當地的救生員、而非專業譯者，當時會上台純粹是當局找不到人而「趕鴨子上架」。格林以自己僅有的知識上場幫忙，不料卻落得一片罵聲。

平常他用得上手語之處僅為和自己的聽障弟弟溝通，但突然在大型記者會被拉上台，因此比出「披薩想要你是，需要當熊怪物。」（Pizza want you are. Need be bear monster）這些文法怪異的句子。也有人在網路上為格林發聲:「該受到責怪的是政府，而不是這位他」。

與格林遭遇大不同，9日在佛州州長斯科特（Rick Scott）身旁一位黑衣專業翻譯員可就非常專業且「有戲」。

明明州長正嚴肅地說著艾瑪颶風有多致命、龐大程度前所未見；翻譯員卻能將嚴肅的句子用眉飛色舞的臉部表情、配上豐富肢體動作來完美詮釋，可謂搶盡州長風光，獨佔鏡頭。

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Sign Language Interpreter During Hurricane Irma Actually Communicated Gibberish

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