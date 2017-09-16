拒台灣於聯合國之外 印媒：等同屈服於獨裁與法西斯

印度媒體呼籲，如果將台灣拒於聯合國之外，等同是屈服於法西斯主義和獨裁政治。（法新社）

2017-09-16 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕印度媒體《外交廣場》（Diplomatic Square），近日刊登台灣追求加入聯合國的各種行動，並在新聞最後指出，中國邊界擴張的行為已相當明顯，如果將台灣拒於聯合國之外，等同是向法西斯主義和獨裁政治屈服。

據《外交廣場》報導，台灣已請託外交盟友，在9月19日至25日的聯合國大會一般性辯論中，為台灣發表言論。而台灣對於參與聯合國體系，總共提出3個訴求。

報導中指出，台灣方面首先呼籲聯合國應採取行動，改善台灣2300萬人被排除在聯合國系統之外的狀況，聯合國應堅持普世精神，讓台灣加入各種國際聯合活動，以有效應對全球共同挑戰。

再者，台灣方面呼籲聯合國應結束對台灣人的歧視措施，例如阻止台灣人進入聯合國大廈參加會議，而且台灣人在持有政府簽發的有效身分證明文件時，應被允許進入聯合國辦公大樓，要求台灣人出示台胞證的不合理做法，應立即廢除。

最後，台灣方面希望聯合國應讓台灣參與「永續發展目標」（SDGs）的相關活動和會議，畢竟SDGs一直在強調與合作夥伴的包容性。

《外交廣場》在新聞最後，以報社立場「《外交廣場》認為...（Diplomatic Square feels that...）」的文字強調，聯合國和其他國際機構應該將2300萬台灣人民納入，讓這個世界變得更有包容性，並且質問「台灣為什麼要被排斥在歧視之下呢？」

《外交廣場》指出，中國的擴張有目共睹，若延遲台灣加入聯合國的時間，那麼就是對獨裁和法西斯低頭，讓人權、社會進步、經濟和言論自由陷入黑暗。