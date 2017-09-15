北韓導彈飛過日本 一度中斷的北海道交通恢復正常

2017-09-15 10:01

〔駐日特派員張茂森／東京報導〕針對北韓再度發射導彈通過日本北海道上空，日本內閣官房長官菅義偉在今晨的緊急記者會上表示，最新的情報顯示，飛彈並未掉在日本領海，在北海道襟裳岬以東2200公里海上飛彈落下點附近的日本航機與船隻目前無被害的報告。

菅義偉說，北韓的飛彈是在今晨7點4分到6分之間通過北海道上空，7點16分落在北海道襟裳岬以東2200公里的太平洋，飛彈的飛行高度是大約8百公里，飛行距離為3700公里，日本在北韓飛彈發射後立即在12個地方自治體啟動緊急警報系統（J-Alert），一部分新幹線、一般鐵路等交通系統曾一度停止運作，在安全確認後目前全部恢復正常。

日本前海上自衛隊司令官香田洋二指出，今天的北韓飛彈是與8月29日發射的火星12號相同的可能性極高，上次可能沒有達到所要的飛行距離，這次是以修正的方式再度發射，而且距離達到3700公里，這個距離可以達到關島。

菅義偉指出，北韓一再片面挑起地域緊張，情況至為深刻，從飛彈發射到落下，日本自衛隊完全撐握過程，因未考慮對日本造成破壞，自衛隊並未啟動攔截行動。

至於美國是否會採取軍事行動，菅義偉表示日本無法評論，但這是美國的選項之一，對此，日本表示評價。

剛由印度訪回國的安倍首相除召開國安會議以外，也表示立即要求聯合國召開安理會。