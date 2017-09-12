惡劣中國醫師為賺錢 亂縫女子肛門讓她「無法排便」

中國有女子進行「肛裂手術」後發現無法排便，檢查才發現她的肛門竟然在手術時被縫合。醫師直言，當地有許多惡質醫師常利用這種手法讓患者「複診」，藉此再賺一筆。圖為示意圖。（資料照，記者劉曉欣攝）

2017-09-12 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子在半個月前到一家醫院進行「肛裂手術」，術後卻發現無法排便，肚子也因此脹氣，後來到大醫院檢查才發現她的肛門竟然在手術時被縫合，僅剩微小孔洞，該醫師直言，當地有許多惡質醫師常利用這種手法讓患者「複診」，藉此再賺一筆，可說是醫療亂象。

根據中國《楚天都市報》報導，中國武漢於9日召開「武漢肛腸論壇」，武漢市第八醫院教授俞立民坦言，直腸及肛門外科手術存在不少亂象，自己先前就遇過一名女患者肛門竟然被縫合，原本2指寬的肛門口只剩下筷子尖端大小，俞立民表示，排泄物「無路可走」會衍生更多問題，當下立刻幫該名女子肛門上的縫線「鬆綁」，並把潰瘍部分切除，減少排泄物對肛門口的摩擦刺激，經過一段時間治療後，該女子的傷口也慢慢癒合。

俞立民指出，近期有接收到許多因為「錯誤治療」而來的患者，數量多達患者總數的三分之一，很多劣質醫師在治療肛門疾病時為求賺錢，都會極力遊說病人做手術，甚至把痔瘡講成腫瘤，讓病人惶恐不已；或是術後故意留下一點傷口，就是要病人再回醫院做手術，另外收費。俞立民也提醒民眾，如果遇到這類醫師，應多加注意，別讓自己成為「醫療詐欺」的受害者。