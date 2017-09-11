狗媽媽「白虎」奮鬥5天 1胎產31隻小小汪星人

自9月4日下午3時起，「白虎」開始生產，然而卻生得「沒完沒了」。整個生產的過程持續五天，在第四天時便生下了29隻，電視台還去家裡做採訪，然而「在電視台記者走後又生了兩隻」。（圖擷自百靈環保網）

2017-09-11 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧瀋陽市大東區有一隻母狗竟在五天內，持續生下了31隻狗寶寶，狗媽媽的主人楊先生表示打算申報金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，楊先生表示這隻3歲母狗叫「白虎」，是一隻俄羅斯中亞牧羊犬，是第二次生產。他表示，第一次生產，「白虎」生了10隻狗寶寶，當時便知道牠是隻「高產」母狗，而這一次的生產，肚子的大小與上次差不多大，根本沒有預料到會生那麼多。

楊先生表示，自9月4日下午3時起，「白虎」開始生產，然而卻生得「沒完沒了」。整個生產的過程持續五天，在第四天時便生下了29隻，電視台還去家裡做採訪，然而「在電視台記者走後又生了兩隻」。生產過程精力消耗許多，楊先生目前盡心的照顧牠，為牠注射葡萄糖及消炎藥物，直至牠恢復健康。

據楊先生的了解，「狗狗界」的生產量，最多的是19隻，完全不及自己狗狗所生的數量，他將申報金氏世界紀錄。楊先生表示，「白虎」的後代目前成了大家爭相購買的對象，而俄羅斯中亞牧羊犬其中的幼犬市場價位至少5000元人民幣（約新台幣2萬3112元），由於夭折的數目太多，牠希望能賣出更高的價錢。