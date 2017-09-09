米其林名店遭山寨 反被中國店家嗆「你才侵權」

左為日米其林名店「銀座 鮨一」的LOGO，右為遭批仿冒的中國「上海 鮨一」。（合成照，擷取自官網）

2017-09-09 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕山寨還喊告？日本米其林名店「銀座 鮨一」日前張貼公告指出，中國2間打著鮨一名號，商標與日本原店幾乎一模一樣的高檔餐廳均為冒牌貨，強調在中國並未開立分店。不過其中一間被點名的「上海 鮨一」不滿遭批，表示自己才是合法註冊的公司，主張「若日方來中國開店才是侵權」。

控訴中國店家仿冒的聲明，目前仍高掛於日本「銀座 鮨一」的網站頁面上，內文指出，其餐廳僅在新加坡、曼谷及雅加達等地開設分店，與上海、南京的「鮨一」毫無關係，其日文版本的聲明更點名中國的店家是「偽裝店」，用字可說是十分直接。

對比了日本原店「銀座 鮨一」與「上海 鮨一」的商標及LOGO可發現，兩者幾乎一模一樣，香港媒體還翻查了中國網路上與「上海 鮨一」有關的食記與評論，發現不少民眾都是衝著米其林一星的名聲，才掏錢一嘗「上海 鮨一」昂貴的餐點。

對此，「上海 鮨一」聲稱，在2011年有與「銀座 鮨一」合作，其後日方不同意精簡廚師及修改菜單等事項，雙方最終談判破裂。「上海 鮨一」的負責人受訪時亦表示，該店商標是在中國註冊的合法商標，「如果日方來中國開店，上海鮨一才是被侵權的一方」，他接著表示，已向「銀座 鮨一」寄出律師信，要求對方停止損害其商譽。

消息曝光後引發熱論，多數網友均一面倒批評上海鮨一，「乞丐趕廟公」、「跟『喬丹運動品牌』有87％像」、「山寨的說人山寨，真不要臉」、「就商標蟑螂啊，先搶先贏」、「這種事在中國好像很常見～學到技術後就翻臉佔商標～」、「喬丹翻版 不要臉到極點」。