羅興亞危機 翁山蘇姬：盡力保護緬甸所有人

翁山蘇姬週四表示，「我們必須照顧我們的公民，我們必須照顧在我們國家的所有人，不管他們是否是緬甸的公民。」（路透）

2017-09-07 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸政府軍以打擊恐怖份子為由，對境內穆斯林少數民族羅興亞人實施的掃蕩行動，讓諾貝爾和平獎得主、緬甸政府實際領導人翁山蘇姬的民主鬥士形象崩壞。翁山蘇姬週四（7日）向印度媒體表示，會盡力照顧緬甸的所有人。

綜合外媒報導，以佛教徒為主的緬甸認為，居住在該國若開邦的羅興亞人是來自孟加拉的非法移民，讓羅興亞人長期被打壓，約2週前的掃蕩行動導致約400人死亡，已迫使約15萬羅興亞人大舉逃離，翁山蘇姬被不少評論家指沒為羅興亞人發聲，甚至有不少人呼籲撤回她於1991年獲頒的諾貝爾和平獎。

週四，翁山蘇姬被印度「亞洲國際新聞（Asian News International，ANI）」通訊社問到羅興亞問題，她說，這是他們必須面對的最大挑戰，「期望我們在18月內解決有點不合理；若開邦的問題已經幾十年了，可以追溯到緬甸被殖民前的時代。」

翁山蘇姬表示，「我們必須照顧我們的公民，我們必須照顧在我們國家的所有人，不管他們是否是緬甸的公民」；緬甸的資源當然不如他們所希望的那樣完整而充分，「但我們仍會盡力而為，我們希望確保每個人都有權得到法律保障。」她還說，「我們必須決定如何區分恐怖分子和無辜人士」。

針對羅興亞危機，穆斯林國家給翁山蘇姬的壓力越來越大，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）本週警告，緬甸有爆發種族清洗進而破壞區域穩定之虞。