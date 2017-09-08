冒牌戰地攝影師唬弄全世界 BBC還用過他的照片

2017-09-08 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕有個自稱名為馬丁斯（Eduardo Martins）的戰地攝影師，宣稱自己來自巴西、並為聯合國效力，致力於幫助各地人們。但今天被爆料出這一切都是騙局!

綜合外電報導，馬丁斯在Instagram上PO出各種來自中東、非洲和其他地區的照片，擁有12萬名追隨者，照片也被如英國廣播公司（BBC）、美國Getty Images等有威望的新聞機構與公司引用出版。

但戰地攝影師馬丁斯從來不存在，他上傳的照片、錄影都是竊取並竄改伊拉克等地真實攝影師的作品，在事件爆發後該帳號已消失不見。

BBC本週表示，有不具名的人連絡了一位現正住在中東的BBC記者黎貝洛（Natasha Ribeiro）後，馬丁斯的真偽疑雲才爆發出來。黎貝洛說，在伊拉克工作的巴西記者沒人聽過馬丁斯這號人物；而他聲稱服務過的組織，也沒人見過馬丁斯。

此外，訪問過馬丁斯的衝浪雜誌記者奈托（FernandoCosta Netto）說，這位騙子擁有金髮藍眼，自稱是32歲的聖保羅人。前幾天奈托才剛和馬丁斯連絡過，他宣稱人在澳洲，並決定未來1年要租輛廂型車環遊世界。由於想要平靜的日子，將會斷絕包括網路在內的所有聯繫，並請奈托待他回來後再聯絡。

「馬丁斯常表現出自己身在通訊很差的地方，而且總是避免與他人有更進一步的聯繫」。對於此人的真實身分仍待釐清。