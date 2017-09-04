核試撞期金磚峰會 專家：北韓在向中國施壓

北韓3日中午進行第6次核試，恰巧撞期中國在福建廈門舉行金磚國家峰會首日。專家分析，北韓此舉是在向中國施壓。（美聯社）

2017-09-04 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕北韓3日中午進行第6次核試，恰巧撞期中國在福建廈門舉行金磚國家峰會首日，瞬間讓峰會焦點轉移，專家分析，北韓此舉是在向中國施壓。

綜合媒體報導，不少分析人士指出，北韓核試與中國國家主席習近平的重要公開演講出現「交匯」並非偶然，他們認為，這是為了表示金正恩可以削弱習近平的權力和威望，一些人認為，北韓近期的舉動，主要目的是為向習近平而非川普施壓。

美國智庫「鸚鵡螺安全與永續發展研究所」（Nautilus Institute）所長海耶斯（Peter Hayes）表示，「這是對準了習近平而來，而非川普」。他說，金正恩沒有籌碼來逼華府跟他談，知道習才是真正有力量影響華府的那個人，「他在向中國施加壓力，讓它去對川普說：『你需要和金正恩坐下來談談。』」

中國人民大學國際關係學院副教授成曉河表示，北韓核試似乎是有意要測試北京的底線，「第6次核試是要迫使中國有一些激烈的舉動，這是一場政治試驗。」但他說，整個氛圍並沒往那個方向發展。

成曉河表示，雖然北韓百般煽動，中國領導層還是會堅持既有立場，即一個持有核武的北韓對中國的威脅，小於一個政治陷入崩潰的北韓。後者將導致朝鮮半島統一，被美國和其盟友掌握。

北京清華-卡內基全球政策中心的研究員趙通表示，中國高層最關心的是，北韓是否有能力攻擊中國，「鑒於中、朝關係已達歷史低點，北韓一旦陷入困境，便有可能對中國採取軍事行動。」