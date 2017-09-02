堅拒警方違法要求 護士捍衛傷患竟遭拖走逮捕

護理士沃布爾斯為捍衛病患權益，竟遭警員強制拖走逮捕。（擷取自YouTube）

2017-09-02 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州首府鹽湖城（Salt Lake City）警方，日前要求一名女護理士沃布爾斯（Alex Wubbels）為昏迷不醒的傷患抽血，由於並未持有具法律效力的文件，而遭沃布爾斯拒絕，結果其中一名警探佩恩（Jeff Payne）竟突然抓狂，粗暴地將她上銬拖走逮捕，過程全被錄下PO網，引發輿論一片譁然。

綜合外媒報導，事發於7月26日，當地警察來到猶他州大學醫院燒傷部門，要求對一名遭嚴重燒傷、當時仍昏迷不醒的傷患抽血，由於警方並未取得具效力的文件或當事人的同意，若進行抽血屬違法行為，沃布爾斯為捍衛傷患權益，便拒絕其要求，想不到佩恩竟突然抓狂，粗暴地從身後把沃布爾斯拎起，強行拖出門外並上手銬加以逮捕。

畫面顯示，沃布爾斯堅持不幫警方「違法取證」，雙方各執一詞無法取得共識，這時，疑似失去耐性的佩恩大喝一聲，「協商結束了，妳已被逮捕」，接著便衝上前去把沃布爾斯拖走。影片可見，受此粗暴對待的沃布爾斯頻頻呼救，強調自己並沒有犯錯，但最終仍遭佩恩拖出醫院外，並關在警車中。

報導指出，事件發生後涉事的警探已被暫停職務，當地警方發言人賈德（Christina Judd）亦公開表達歉意，強調會徹查這起事件，「警、消、醫往往是關係最為緊密的3個職業，因為我們的天職都是救人」，賈德指出，「但這起事件撕裂了我們之間的關係，希望能透過最真誠的道歉，儘速修補這道傷痕」。

對此，沃布爾斯並未對警方提出告訴，但其委任律師波特（Karra Porter）公布了事發當時的影片，強調當事人遵守法律，但警方卻做出違法要求，甚至還藉此逮捕她。「這起事件已在某種程度上顛覆了她的世界觀」，波特說，「她到現在都無法相信（這事件）有可能在美國發生」。

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