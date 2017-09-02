哈維颶風重創美國 唯一一筆外國捐款來自台灣...

《華盛頓郵報》指出，美國遭受哈維颶風重創，獲得的援助卻不如以往。（美聯社）

2017-09-02 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕颶風哈維重創美國德州，降雨量不但創下該地區新紀錄，當地居民人身安全與財物損失更是難以估計。有美國媒體指出，面對如此慘重的災情，唯一一筆可知的外國捐款，僅有來自台灣所捐的80萬美元（約2424萬台幣）。

《華盛頓郵報》報導，雖然數據並非完全精確，但目前僅有少數國家提供美國協助救災。其中，歐盟使用衛星幫助美國記錄受災地區情況；墨西哥則提供「援助」和負責「協調」；加拿大運送像是嬰兒奶瓶、奶粉和浴巾等民生物資；委內瑞拉承諾捐款500萬美元；台灣則捐贈80萬美元，但還不知道當局是否接受這些捐款。

白宮發言人博賽特提到，墨西哥和加拿大首長已和美國總統川普通電，但過程中沒有討論該如何提供援助，「總統沒有提出具體要求，因此他們通話的主要目的，應是對那些罹難者表達慰問及悲痛之情。」

報導中寫到，反觀美國當年遭逢卡崔娜颶風侵襲時，超過150個國家派送志工、物資和捐款給美國，即使是同樣飽受洪災之苦且較為貧窮的孟加拉，也承諾捐助100萬美元；泰國派出60名醫生及白米物資，德國、荷蘭則派出工程專家協助重建，科威特、卡達和阿拉伯聯合大公國資助巨額捐款等。

但當中也提到，美國在使用卡崔娜的捐助物資、捐款上多有困難，8.5億美元中只有1.15億用在救濟資金，僅4500萬實際發放，還有像是英國捐助的40萬份食品，因為包含牛肉，在當時害怕狂牛症的情況下只能被擱置在工廠中。