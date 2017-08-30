港大開學典禮 學生會長：別對錯誤視而不見

2017-08-30 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學今（30）日舉行開學典禮，學生會長黃政鍀在向新生致詞時，提到因「重奪公民廣場案」而入獄的港大校友和多名年輕政治人物，稱他們為香港的未來無私奮鬥，是值得學習的榜樣，並勉勵不要對錯誤的事視而不見。

綜合港媒報導，黃政鍀表示，在這個充滿謊言的社會，追求真理尤其重要，並舉出現今社會充斥的謬論，「我們被告知，不論文化背景及身份認同，我們都是天生的中國人；我們被告知，香港從未出現過權力分立，立法、司法機關要與政府合作；我們被告知，法治的意義等於守法，以公民抗命對抗不平法律是不健康的趨勢。」

黃政鍀勉勵，不該對錯誤的事視而不見，例如：忽視港大校委會正被校外人士掌控，其中不少是親政府成員，或忽視高鐵「一地兩檢」，讓香港境內執行中國法律。他指出，讀書不是唯一的事，港人大可不理會社會上發生的事，但終有一天「理所當然的事將會消失」，例如有天可能無法再自稱「香港人」。

他直言，香港現在面對的中國政權，會拘捕維權律師、打壓西藏人民，盼學生不要成為社會上的順民，應繼續做自己。他特別提到，在港大慶祝校友林鄭月娥當選特首時，盼大家記得學聯前秘書長周永康、本土民主前線梁天琦、港大學生會前會長馮敬恩等無私的港大校友，他們都在為更美好的香港奮鬥，值得大家學習。

另外，將於明年1月離任的港大校長馬斐森，在開學典禮後會見媒體，談到周永康入獄一事，他認為，學生需對自己的行為負責，他尊重法庭判決，但港大會盡力為學生和教職員提供協助。