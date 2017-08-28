IS疑不滿收復據點 巴格達汽車爆炸已12死

伊拉克警方對汽車爆炸意外在進行調查。（路透）

2017-08-28 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克政府昨（27）日才宣布收復伊斯蘭國（IS）最後主要據點，今當地時間早上，首都巴格達（Baghdad）東部的一處市場內一部汽車突然爆炸，計造成至少12人死亡、28人受傷。

據《美聯社》報導，巴格達市中心的一處市場今（28日）稍早發生汽車爆炸案，現場竄出濃濃黑煙，金屬和玻璃碎片散落一地，引起民眾恐慌。伊拉克警方表示，已經造成至少12死28傷。

現場目擊者表示，「這是一場衝擊極大的爆炸。擔心政府還沒穩定情勢，害怕又會有一樣的炸彈事件發生。」

至於這起爆炸是自殺式攻擊還是遙控引爆炸彈，警方還在調查中；伊斯蘭國（IS）宣稱策劃這次的炸彈事件，但《美聯社》無法證實該聲明的真實性。

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Car bomb explodes at a grocery market in #Baghdad's Shia-populated al-Sadr district, killing and wounding dozens of civilians. #Iraq pic.twitter.com/DVHjcrbOjv — Baxtiyar Goran （@BaxtiyarGoran） 2017年8月28日