IS疑不滿收復據點 巴格達汽車爆炸已12死

2017-08-28 20:23

〔即時新聞/綜合報導〕伊拉克政府昨(27)日才宣布收復伊斯蘭國(IS)最後主要據點,今當地時間早上,首都巴格達(Baghdad)東部的一處市場內一部汽車突然爆炸,計造成至少12人死亡、28人受傷。

據《美聯社》報導,巴格達市中心的一處市場今(28日)稍早發生汽車爆炸案,現場竄出濃濃黑煙,金屬和玻璃碎片散落一地,引起民眾恐慌。伊拉克警方表示,已經造成至少12死28傷。

現場目擊者表示,「這是一場衝擊極大的爆炸。擔心政府還沒穩定情勢,害怕又會有一樣的炸彈事件發生。」

至於這起爆炸是自殺式攻擊還是遙控引爆炸彈,警方還在調查中;伊斯蘭國(IS)宣稱策劃這次的炸彈事件,但《美聯社》無法證實該聲明的真實性。

Car bomb explodes at a grocery market in #Baghdad's Shia-populated al-Sadr district, killing and wounding dozens of civilians. #Iraq pic.twitter.com/DVHjcrbOjv