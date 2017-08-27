委內瑞拉軍民演習抗美 民眾：美國佬滾！

委內瑞拉展開軍事演習，試圖抵禦美國的威脅，對於經濟制裁、軍事行動毫無懼怕。（CAPITALNEWS）

2017-08-27 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮在26日時宣布，對委內瑞拉獨裁政權祭出嚴厲的金融制裁，實施的內容為禁止委內瑞拉政府及其國營石油公司（PDVSA）所發行的新債券和股票在美進行交易。對此，委內瑞拉以為期2天的軍事演習回應美國實施的新制裁。

綜合外媒報導，美國總統川普指出，委內瑞拉民主制度已受到迫害，必須對這個獨裁政權做出適當的懲處，因此美國運用龐大金融力量來對付委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的獨裁政權，他實施嚴厲的金融制裁，此舉將斷絕委國政權非法獲得的一大財源，這勢必會加劇委國的經濟危機，然而兩國的緊張關係也將持續提升。

委內瑞拉也非「省油的燈」，展開軍事演習，試圖抵禦美國的威脅，對於經濟制裁、軍事行動毫無懼怕。在今日舉行的軍演中，軍民一心共同演習，軍人指導人民操作步槍射擊、發射火箭砲與徒手搏擊！

這次演習，戰機、坦克、20萬名波利瓦武裝部隊（National Bolivarian Armed Forces, FANB）、70萬名後備部隊與平民，一同參與了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）所下令展開的兩天軍事演習。在卡拉卡斯（Caracas，是拉丁美洲國家委內瑞拉的首都）一所軍事學院，士兵教導人民如何使用拳頭、步槍、火箭砲和高射砲，甚至是讓他們參與障礙訓練課程（Obstacle Course Training）。60歲的艾文德諾（Erica Avendano）在訓練的課程中，用步槍痛擊布製假人時，大喊：「美國佬滾！」（Yankees out）。

前幾天，馬杜洛表示，委內瑞拉會團結，委國人民將會更強、更自由與更獨立，並譴責美國是「最惡劣的侵略」。委國外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）表示「他們想幹嘛？他們想餓死委內瑞拉人民嗎？他們的目的是什麼？」就連古巴副外長阿貝爾多莫雷諾（Abelardo Moreno）也譴責川普對委國的制裁令，聲稱川普的制裁是「踐踏國際法」。

軍事分析專家米格爾（Rocio San Miguel）說明這次的演習「比較像宣傳」，而非有意挑戰川普，而演習目的在於防止波利瓦武裝部隊（FANB）出現情治所單位擔心的「不忠貞」狀況，也是為了加強反美與反帝國主義的路線。馬杜洛繼承前總統查維茲（Hugo Chavez）的左派路線，高舉著「玻利瓦爾主義」（Bolivarianismo，反帝國主義）的大旗。

委內瑞拉是南美第一大石油出口國、世界第五大石油出口國，95%出口的收益全仰賴石油，然而近期委內瑞拉面臨嚴重的經濟衰退，數百萬人飽受食物短缺及通貨膨脹之苦，其拖欠的債務估計超過1000億美元（約新台幣3兆0216億元），且其石油收益減少、貨幣儲備已減至僅100億美元（約新台幣3021億元）。

委內瑞拉在今日舉行的軍演中，軍民一心共同演習，軍人指導人民操作步槍射擊、發射火箭砲與徒手搏擊！（CAPITALNEWS）