中國公民涉及駭客案 在美國遭逮捕

美國聯邦政府人事管理辦公室曾在2015年被駭客利用Sakula竊取資料。圖為位在華盛頓的OMG大樓（美聯社）

2017-08-25 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國當局近期逮捕一名中國公民俞平安（Yu Pingan，音譯），他被指控涉嫌與其他3名中國公民合作入侵美國公司，並向駭客提供惡意軟體，這個軟體曾在2015年被用於竊取美國聯邦政府人事管理辦公室（U.S. Office of Personnel Management, 簡稱OPM）近2000萬資料。

綜合媒體報導，FBI表示，當局在2011年就開始監控俞平安與另外兩名不具名的駭客的網路通訊，發現俞平安早在2012年12月就開始使用名為Sakula的惡意軟體，是當時使用這個惡意代碼的少數人之一。

惡意軟體Sakula在2015年被大量用在針對美國公司與政府的網路攻擊，竊取大量美國政府的資料與保險公司資料庫的私人數據，包括曾受過美國政府安全背景審核的資料。

本月14日，俞平安在前往美國參加會議的途中，在美國洛杉磯國際機場遭美國當局拘捕，根據起訴書所述，俞平安住在上海時是位網路安全專家與程式設計師，他曾在網路上以「goldsun」（金太陽）的暱稱販賣各種駭客工具，其中包含一款能夠遠距操作被害者的電腦或網站的軟體；俞平安也被指控他與其他駭客透過這些工具入侵並控制美國和歐洲的公司網路。

而在8月25日中國外交部例行記者會，發言人華春瑩被問及這件事的時表示，中國政府堅決反對並依法打擊任何形式的非法網路活動；同時，中國當局一向重視海外公民的合法權益，並為海外公民提供必要的領事保護與協助。