神秘巨大「冰盤」持續旋轉！科學家說成因竟是...

科學家發現神秘冰盤的成因是來自溫度變化？（圖翻攝自影片）

2017-08-22 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕在哈薩克與俄羅斯交界的河川中出現了神秘的巨大圓形冰塊！由於不停地旋轉，被稱為「冰圈」、「冰盤」，在靄靄雪白的景色中自轉的景象令人感到驚奇且不解，科學家持續研究這種自然奇景的成因，也在實驗室中重現了「迷你冰圓盤」的旋轉。

據《國家地理》報導，2016年在哈薩克與俄國鄂木斯克州交界的河川中拍到了冰盤旋轉的影像，冰盤直徑約15公尺，旋轉速度不快卻不停歇，而且形狀是完美的圓形。事實上，這樣子的景象在美國北達科他州、華盛頓州與密西根州都有類似的影片紀錄。

然而冰盤是如何形成的呢？科學家早期提出的理論是認為，河川的流動在下方造成了漩渦讓冰盤旋轉，邊緣的部分也逐漸被削成圓形。但是比利時列日大學的研究團隊在科學期刊「Physical Review E」上發表論文指出，冰盤旋轉的成因是溫度變化。越靠近冰盤的水越接近攝氏4度，密度會比周遭的水還要高，因此被冰盤冷卻的水就會向下對流，加上科氏力就出現了漩渦，讓冰盤持續地旋轉。

科學家也在實驗室內模擬了「迷你冰盤旋轉」，科學家先製作了一個冰盤，並放到常溫的水中，發現雖然會旋轉但非常不穩定。於是科學家重做了一個冰盤，並在裡面放入了鎳，水底下則放了磁鐵，讓冰盤能固定於一處的水面旋轉。科學家發現在這個情況下，只要水溫持續升高，冰盤的旋轉速度就會更快。不過研究團隊指出，冰盤的旋轉實際上還是需要河川的水流輔助，因此這個現象不太可能會出現在冰山上。