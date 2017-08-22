習思想列中共十九大？欲看齊毛澤東、超越鄧小平

港媒觀察，中共領導人習近平密切造勢，想在中共十九大留「習近平思想」。（路透）

2017-08-22 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九大即將在秋天舉行，據港媒觀察，「習近平思想」很可能在十九大出爐，重點在於確認習近平傳承於毛澤東、鄧小平，刻意踢開中間的江澤民、胡錦濤等領導人。

《亞洲週刊》報導，在甫結束的北戴河會議，當中最熱門的話題，除了中印對峙、東北亞局勢之外，就屬「習近平思想」與十九大人事。

報導分析，早從2016年中共十八屆六中全會以來，習近平就被稱為「習核心」，一路指導全黨思想。上個月的央視黃金時段更播出宣傳片《將改革進行到底》，重點就十八以來習核心的領導成就，連結習近平與毛澤東、鄧小平的傳承關係，將習近平與鄧小平相提並論，隻字未提前兩任中共領導人江澤民和胡錦濤。

對習近平的造勢，從2016年逐步展開，先是5個月前《習近平思想》以中英文版在倫敦出版，書中描述「習近平打造『第三個新中國』」，近期更提出三軍「最高統帥」，評價踩在江澤民和胡錦濤之上；今年6月以來，中南海密更集釋放「習近平思想」信號。

學者分析，毛澤東思想開創中華人民共和國，鄧小平思想確立中國改革開放，2012年習近平提出一系列理論及戰略的「習思想」，從中想看齊毛澤東，超越鄧小平。

據觀察，從中共密集造勢及宣傳，「習近平思想」在今秋十九大推出的可能性大增。